Soriano, Bruno Battaglia eletto segretario di Circolo del Pd

“Esprimo la mia più viva soddisfazione per l’elezione a segretario del circolo Pd di Soriano Calabro di Bruno Battaglia”. La componente dell’Assemblea nazionale del Pd Vladimira Pugliese illustra i dettagli del Congresso tenutosi ieri che ha infatti visto l’elezione, all’unanimità, di “un militante ed iscritto al Partito Democratico, appassionato e presente, politicamente e socialmente” descrivendo Battaglia come “un piccolo imprenditore, appassionato di sport e delegato per la provincia di Vibo Valentia del Coni, con lo sguardo attento alle tematiche ambientali”, che “è una figura che può pienamente rappresentare il nuovo corso del Partito Democratico”. “Con l’elezione di Nicola Irto a segretario regionale – sostiene Pugliese – può dirsi, finalmente conclusa, la stagione dei commissariamenti e della confusione.

Anche le province e i vari comuni, si stanno dotando dei vari organismi, non senza difficoltà, ma riuscendo perlopiù, a pervenire ad una sintesi, per aggregarsi al nuovo ed anelato percorso, del Pd.

Percorso che non sarà facile, ma con l’entusiasmo, la voglia di partecipazione, la volontà di vestire questo Partito di una vera essenza di democrazia, non solo nella forma, quanto nella sostanza, può portare a ritrovare quel senso di appartenenza, di identità, che nessuno di noi ha mai smarrito fino in fondo”. Secondo Pugliese “solo con la messa in campo di questi elementi si può tornare a parlare ed a praticare la Politica con la p maiuscola, che deve tornare ad essere servizio ed inclusione, scevra da interessi personali e slegata da mere opportunità”.

Contento anche Battaglia che ha ringraziato subito “tutti per questo compito che avete voluto affidarmi”. “Spero di rappresentare – ha affermato – questo nuovo volto del Pd, a Soriano e, nel mio piccolo, anche nella provincia di Vibo. Dal canto mio mi adopererò insieme ai dirigenti, agli iscritti ed ai simpatizzanti, a marcare nuovamente la presenza del Partito Democratico, a porre in essere iniziative e manifestazioni, che aiutino a squarciare quel velo di disincanto ed di distacco che, purtroppo, si registra dappertutto, da tanti anni, in Italia, e ad evidenziare il lato nobile ed attrattivo del Partito e della politica in generale che testimonino l’idea di un’aggregazione aperta a tutti”.

Oltre all’elezione del segretario ieri, si è proceduto alla costituzione del Direttivo di Circolo, che sarà così formato: Pasquale Varì, Antonio Raffaele, Vladimira Pugliese.