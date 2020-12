Soriano, bambino positivo al Covid: chiuso un asilo nido privato e tutte le scuole

Il sindaco di Soriano Calabro Vincenzo Bartone ha disposto la chiusura di un asilo nido privato, a seguito della riscontrata positività di un bambino frequentante la struttura, già chiusa nelle scorse settimane, per le medesime circostanze.



“In via precauzionale – spiega il primo cittadino – considerati possibili collegamenti con altri bambini frequentanti una scuola pubblica e per un possibile contagio di una maestra di cui si attende l’esito del tampone, si rende necessaria una chiusura preventiva anche delle scuole statali di ogni ordine e grado”. Il sindaco invita tutti i cittadini alla “massima collaborazione con l’Ente comunale per il tracciamento”.

“Situazioni passate – sostiene – hanno dimostrato che la mancata comunicazione tra Istituzioni e cittadini, hanno alzato il rischio di contagio”. Il sindaco è in contatto con l’Asp e gli organi competenti per monitorare la situazione.