Soriano, avviata la raccolta di merce in favore del popolo ucraino

La spinta solidaristica verso il popolo ucraino afflitto dalla guerra ha coinvolto anche il Centro italiano Protezione civile di Soriano Calabro, guidato dal presidente Franco Di Leo, che ha organizzato una raccolta di aiuti (principalmente capi di abbigliamento, siringhe, pannolini, salviettine cerotti, guanti monouso e assorbenti) alla quale stanno partecipando non solo sorianesi, ma anche residenti dei paesi vicini. La merce sarà poi selezionata e imballata al fine di essere spedita con direzione Napoli. La Protezione civile ringrazia il superiore del Santuario di San Domenico in Soriano e l’Mgd Soriano Calabro per “aver messo a disposizione i locali per la raccolta”.