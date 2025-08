Soriano, “Arte, Sapori e Musica” – V edizione: dietro le quinte di un incantesimo

*di Vittoria Bartone – Mi piace vestirmi da intellettuale, anche se non lo sono davvero, e passare le serate guardando film d’autore, con quella sensazione un po’ illusoria di essere diventata una persona più annoiata ma decisamente migliore. Ultimamente, però, mi sono imbattuta in una serie: The Good Place. Racconta di un gruppo di persone che si ritrovano in paradiso… o forse all’inferno. Per un po’ credono di essere nel posto giusto, quello buono, salvo poi scoprire che non è affatto così. Sono ancora alla terza stagione, ma già immagino il finale. Lo vedo come una metafora della condizione umana: un’oscillazione costante tra il sentirsi bene e il sentirsi fuori posto, tra il senso di appartenenza e il disorientamento della solitudine.

Un po’ come vivere in un paese come Soriano Calabro, dove ogni festa riesce a ricordarti, anche solo per una sera, che sì, il posto buono esiste davvero. E a volte è proprio casa tua.

A Soriano Calabro l’evento Arte, Sapori e Musica è arrivato alla sua quinta edizione. Quest’anno è stato organizzato dall’amministrazione comunale, l’anno scorso dalla Pro Loco, l’anno prima ancora dall’amministrazione… e prima ancora da “chisseloricordaèbravo”. Ma, in fondo, eventi come questo nascono sempre allo stesso modo: dalla volontà di una persona che coinvolge altre persone, fino a formare un gruppo che, spontaneamente, riesce a dare vita a qualcosa che ha un’anima. Una sorta di artigianato umano. Ed ogni anno si migliora, ogni anno si impara, ogni anno si aggiunge e toglie, si lima, ci si diverte e soprattutto si sogna il prossimo.

Così, in queste cinque edizioni, abbiamo assistito ogni volta allo stesso evento, ma con un’anima sempre diversa. Eppure, con una matrice comune: il desiderio di stare bene insieme e di sentirci, per una sera, parte di un tutto.

E allora, quando il paese diventa una grande casa, perché restarne fuori? Per una forma di malumore? Ma quello passa, se si cerca lo sguardo dell’altro. Anche solo per tenere ferma una scala, mentre qualcuno lega un fiocco, magari stonato, ma con la convinzione che quel fiocco abbellisca davvero.

Soriano Calabro, il mio paese, ha un’anima complessa. Come ogni essere umano, anche qui convivono più anime, e noi questa scissione la mostriamo senza vergogna. Due Pro Loco, una Protezione Civile, ma con un nutrito gruppo di sorianesi che confluisce in altre associazioni di paesi vicini, due presidenti della biblioteca e, per non far torto a nessun Dio, due chiese. Ma questa è davvero un’altra storia. Verrebbe quasi da pensare che, essendo tutto doppio, anche i servizi lo siano. E invece no.A volte ci si annoia persino, così tanto che si finisce per dire: “i migliori se ne sono andati”. Io mi sento sempre, quando ascolto questa frase, quella migliore che è tornata… ed ogni volta penso che allora così migliore non sono.

Nei luoghi piccoli, il conflitto è visibile, quasi tangibile. Si agisce, si prende posizione. E proprio perché è tutto così evidente, penso sempre che potremmo aggiustare la rotta, come in famiglia. Ma non si aggiusta con le parole: si aggiusta coinvolgendo, includendo, partecipando. Non escludendo, e soprattutto non autoescludendosi. Penso sempre che potrebbe aggiustarsi questo conflitto con un buon vino rosso, che stempera gli umori, ma questi sono pensieri personali, e lasciano il tempo che trovano. Soprattutto perché so che senza queste scissioni, litigi, e prese di posizione saremmo nella perfezione mortifera, e per quella c’è tempo.

Ieri ho fatto un giro per le strade del paese, addobbate a festa. E mi sono commossa. Forse perché sono, di base, un’outsider da sempre. E quando, anche solo per una sera, sembra davvero di essere, finalmente, in un buon posto… be’, qualcosa si aggiusta anche dentro di te. Ogni anno, lavorando con gli altri, quest’anno mi hanno fatto servire gli alcolici, e posto migliore non potevano trovarlo, ma se faccio mente locale anche lo scorso anno e due anni fa era così, mi accorgo dei miei limiti e di quanto spazio ci sia per tutti, se solo si presta attenzione ai vuoti lasciati dagli altri. Spesso, da adulti, perdiamo la fantasia e ci rifugiamo nell’imitazione, invece di cercare il nostro spazio autentico.

In un paese così piccolo, non c’è bisogno di sgomitare: basta un attimo per diventare protagonisti. Oggi leader, domani gregari. E poi ci si scambiano i ruoli, come in un gioco. Il paese si veste a festa, e quel conflitto del prima svanisce.

Non siamo nemici. Siamo avversari. E con un po’ di fair play, tutto assume un sapore dolce. O, se non proprio dolce… piccantino. Come la ’nduja: forte, ruvida, come le persone che piacciono a me.

Mi sono divertita ieri. Sì.

E ogni volta che questa potente energia riesplode, mi chiedo dove si nasconda nel resto dell’anno. Forse è anche per questo che lo racconto: perché raccontare serve a rendere visibile ciò che altrimenti rischia di restare invisibile. Ogni volta che mettiamo le parole su qualcosa, ne prendiamo coscienza. E così possiamo guardarla meglio, riconoscerci, e magari andare oltre il “si dice”, il “si è sempre fatto così” e possiamo scegliere se starci dentro davvero.

È la quinta edizione. Ogni anno c’è un dietro le quinte che sembra bizzarro, ma forse non lo è più di qualsiasi altra competizione. I luoghi, come gli esseri umani, sono fatti di pezzetti in cerca di un assetto. E, prima di ogni assetto, è necessario un piccolo terremoto.

A Soriano Calabro, durante Arte e Sapori, il confine tra i mondi si assottiglia. I draghi si risvegliano per scaldare i forni, mentre folletti impastano dolci nei vicoletti. Le fate intrecciano fili tra i panni stesi, trasformandoli in arazzi, e le streghe versano erbe nelle ampolle, creando liquori. I visitatori pensano sia folklore. Ma noi sorianesi sappiamo che il giorno dell’evento il paese non è solo umano: è incantesimo puro.

E oggi, che è già domani, tutto è stato raccolto. Le strade sono pulite, non c’è neanche quel disordine del dopo festa che mette malinconia. Come nei sogni: che non sai se li hai vissuti davvero o solo immaginati. Ma qualcosa ti resta dentro. E allora forse sì, è successo davvero.