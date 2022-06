Sorianello, si ribalta un trattore: muore un 62enne

Nel primo pomeriggio di oggi si è avuta contezza dell’ennesimo tragico incidente nelle Preserre vibonesi. Il trattore condotto da un 62enne originario di Dasà si è ribaltato per cause in corso di accertamento causando la morte dell’uomo. Il fatto è avvenuto su un terreno situato a Sorianello e posto lungo la strada che congiunge Soriano Calabrò con Pizzoni. L’uomo è rimasto irrimediabilmente schiacciato e ha nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco.