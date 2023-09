Sorianello, ragazzo finisce in un burrone con l’auto: attivato l’elisoccorso

Un 18enne è stato protagonista di un incidente stradale in contrada Torre di Sorianello. Il giovane ha perso il controllo della vettura per cause in corso d’accertamento, andando a precipitare in un burrone di circa 20 metri. Sul posto sono giunti i soccorsi provenienti da Soriano Calabro, che hanno provveduto ad attivare l’elisoccorso in considerazione delle condizioni critiche da politrauma. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per portare in superficie il ragazzo, che poi è stato portato all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro.