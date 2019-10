Sorianello, grosso ramo cade in testa ad un 53enne: trasferito in elisoccorso

Sono ancora da verificare i dettagli di un incidente che ha visto protagonista, suo malgrado, un uomo di Sorianello che è stato colpito dalla caduta di un consistente ramo, mentre svolgeva la sua attività lavorativa in un bosco. Il 53enne, viste le rilevanti ferite alla testa, è stato inizialmente portato all’ospedale di Serra San Bruno, per poi essere trasferito in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro (reparto di Neurochirurgia). Le sue condizioni destano preoccupazione.