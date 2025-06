Sorianello. Ecco l’Asd Fulmine, giocherà in Terza Categoria

Il prossimo campionato di Terza Categoria, al via il 19 ottobre, vedrà ai nastri di partenza una nuova squadra: si tratta dell’Asd Fulmine, team di Sorianello che disputerà le gare casalinghe nel campo sportivo di Fago Savini (le pratiche per la costituzione ufficiale sono in via di definizione),

Scopo dei fondatori della compagine è quello di agevolare l’aggregazione sociale diffondendo i più sani valori sportivi come la genuina competizione ed il rispetto dell’avversario. Obiettivo dichiarato è quello di un rapido salto di categoria regalando emozioni a quanti si avvicineranno alla squadra. Pilastri essenziali saranno il presidente Domenico Mangiardi, volto noto nel panorama sportivo locale (già presidente della Futsal Serra che ha militato in Serie C2), e il bomber Vincenzo Nesci, che ha messo finora a referto 200 reti nei diversi campionati. Dall’esperienza di questi due protagonisti parte un cammino che promette gioia ed entusiasmo.