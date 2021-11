Sorianello, due fratelli muoiono per Covid a distanza di pochi giorni: il dolore della comunità

Una tragedia che lascia dolore e invita a riflettere. La comunità di Sorianello è scossa per quanto accaduto in un ristretto arco temporale: quel nemico invisibile conosciuto negli ultimi due anni con il nome di Covid semina lacrime e tristezza, diffonde timori e preoccupazioni, trasforma le vite in ricordi.

Le parole del sindaco Sergio Cannatelli trasudano rabbia e impotenza facendo emergere tutto lo sconforto: “Purtroppo un’altra vita si è spenta. Sorianello registra il secondo decesso per Covid a distanza di pochi giorni. Per tutti noi questo è un momento di dolore e lutto collettivo, vissuto in modo ancora più drammatico trattandosi di due fratelli, che hanno lasciato profondi vuoti alle famiglie.

Ai loro congiunti giunga la nostra vicinanza ed esprimiamo le più sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti i cittadini di Sorianello”.

Adesso, però, è ora di farsi forza e andare avanti, mantenendo nel cuore quelle persone che non ci sono più.