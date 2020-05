Sorgenti Catano Barone devastate dal dissesto, Sorical: “Caraffa rischia di rimanere senz’acqua” [VIDEO]

Sorical ha segnalato alle autorità competenti il rischio per l’approvvigionamento idrico del Comune di Caraffa (1800 abitanti), in provincia di Catanzaro. Le sorgenti Catano Barone, che alimentano il centro del catanzarese, per ben due volte sono state travolte da fango e sabbia a seguito di eventi alluvionali.



“Tutta l’area sovrastante la sorgente principale – spiega Sorical – è interessata da un grave dissesto idrogeologico causato, secondo i sopralluoghi effettuati dagli organi competenti, dal taglio indiscriminato del bosco e della distruzione della folta vegetazione. Attività che negli ultimi anni hanno modificato l’equilibrio naturale della zona”.

Qui il video: https://youtu.be/CYbz_7mh3UA