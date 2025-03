Sopralluogo sulle strade provinciali di Capistrano, Monterosso e San Nicola da Crissa del presidente della Provincia L’Andolina

“Ringrazio per la cordiale accoglienza la dottoressa, Carla Fragomeni, con la quale ho condiviso l’ultimo tratto della sua esperienza all’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) della Provincia, quello più difficoltoso. La sua appassionata ricerca di soluzioni per lo sviluppo del territorio, su ogni livello, resta, per me, una lezione e un monito costante”. Queste le parole con le quali, il presidente della Provincia di Vibo, Corrado Antonio L’Andolina, ha ringraziato la componente della Commissione straordinaria che regge le sorti del Comune di Capistrano dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

La commissaria Fragomeni – così come evidenziato dallo stesso L’Andolina, a margine del sopralluogo – ha sollecitato la Provincia: “ad agire con determinazione per migliorare le condizioni di viabilità della strada provinciale n. 52”.

Subito dopo il focus sulla viabilità effettuato a Capistrano è stata la volta del Comune di Monterosso, dove il presidente L’Andolina ha incontrato sia il sindaco, Antonio Lampasi, che il primo cittadino di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello.

Ed è stato proprio quest’ultimo a soffermarsi sugli interventi in programma chiedendo: “Incisività ed efficacia canalizzate verso il superamento delle criticità della viabilità dell’area, in un’ottica di complessivo sviluppo delle infrastrutture viarie del Vibonese. Con l’occasione – ha aggiunto Condello – sollecito, non appena sarà possibile, una programmazione volta ad intervenire sull’unica strada interpoderale provinciale denominata ‘Nicastrello’, essenziale per la mobilità di molte famiglie e coltivatori diretti”. Dal canto suo, il presidente L’Andolina ha ringraziato entrambi “per il senso dell’ospitalità manifestato”, assicurando “massimo impegno affinché vengano conseguiti gli obiettivi proposti”.

Ed ecco la scheda predisposta dal settore Viabilità della Provincia di Vibo Valentia guidato dall’ingegnere, Maria Giovanna Conocchiella.

Lavori realizzati o programmati dalla precedente amministrazione:

S.P. 47 “Angitola-Monterosso-Capistrano-San Nicola da Crissa”, D.M. 49/2018, annualità 2022, interventi definiti, € 400.000,00

S.P. 46 “Pietre Bianche-Polia-Monterosso”, D.M. 49/2018, annualità 2023, lavori in esecuzione € 200.000,00

S.P. 54 “Filogaso-San Nicola da Crissa”, OCDPC 554/2018, annualità 2024, lavori in esecuzione € 1.400.000,00

S.P. 47 “Angitola-Monterosso-Capistrano-San Nicola da Crissa” OCDPC 554/2018, annualità 2024, lavori in esecuzione, € 750.000,00

S.P. 47 “Angitola-Monterosso-Capistrano-San Nicola da Crissa” – Messa in sicurezza pontini D.M.225/2021, annualità 2025, in fase di progettazione € 500.000,00

Lavori programmati dall’attuale amministrazione:

SP 26 “Coccorino-Madonna del Carmine (I° tr)”- SP 27 “Coccorinello-Madonna del Carmine (I° tr.) (II° tr.) – S.P. 52 “S.S. 110-Capistrano”- S.P. 74 “Lungo la Vallata del Fiume Marepotamo-S.S. 182 (Km 30+400) alla C.da Terzeria”- SP 86 “Mesiano – Papaglionti – Zungri – inn. Prov.le Cessaniti – San Marco”, (emendamento Mangialavori), annualità 2025, € 400.000,00

S.P. 47 Angitola-Monterosso-Capistrano-San Nicola da Crissa, D.M.101/2022, annualità 2029, € 349.242,99