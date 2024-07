Sopralluogo di Battistini al cantiere del “San Bruno”, il Comitato: “Preoccupazione per le sorti dell’ospedale”

Ieri mattina il commissario straordinario dell’Asp Antonio Battistini ha fatto visita, su richiesta del Comitato “San Bruno”, al cantiere interno al nosocomio, dove sono stati avviati i lavori per la casa della comunità.

Al sopralluogo, oltre ai componenti del Comitato, ha partecipato anche il direttore sanitario Michele Miceli. “I lavori – spiegano i componenti del sodalizio – sono la conseguenza della ormai famosa delibera dell’Asp n. 188 del 23 febbraio 2022, da cui si evince la responsabilità, dei vertici di allora dell’Asp, del Comitato di rappresentanza dei sindaci e dei sindaci dei territori interessati, della scelta scellerata, presa con molta superficialità e con una visione miope del comparto sanitario, di allocare la casa della comunità al centro del presidio attivo e funzionale. Infatti la casa della comunità occuperà quasi tutto il secondo piano dello stabilimento ospedaliero”.

Il Comitato sostiene che “da quanto emerso, la volontà dell’Asp è quella di creare una sorta di polo unico in cui concentrare i servizi sanitari, territoriali ed ospedalieri, con conseguente accorpamento dei servizi, che oggi vengono garantiti, presso il Distretto sanitario di Via Alfonso Scrivo”. Nonostante le tante manifestazioni e i due ricorsi al Tar, rimane “immutata” la preoccupazione degli esponenti del Comitato “sulle sorti nel futuro prossimo del presidio ospedaliero”. “La lotta – rimarca il Comitato – continua: invitiamo la popolazione a rimanere vigile e a non abbandonare e lasciarci soli nella battaglia”.