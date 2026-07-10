Sopralluogo del sindaco Cannizzaro al “Granillo”: “Lavori di ripristino al via già nel weekend”

Ennesimo sopralluogo questa mattina, da parte del sindaco Francesco Cannizzaro, allo stadio Granillo che versa in una condizione di abbandono e di incuria, al pari di tutta la città. Obiettivo dichiarato dare avvio al ripristino generale dell’impianto: un’azione che prenderà il via, ha annunciato il Primo Cittadino, già nel weekend. I lavori interesseranno il manto erboso che versa in una condizione pietosa, il perimetro delle ringhiere esterne ed interne che saranno rimesse a nuovo e pitturate di amaranto”.

Cannizzaro ha rivelato inoltre che: “Abbiamo trovato i fondi per sostituire completamente le vetrate che delimitano il campo da gioco”. Due le ragioni che rendono particolarmente prezioso quest’ultimo intervento: “Restituire sicurezza e dare la possibilità alle persone con disabilità di godere appieno degli spettacoli sportivi e musicali”.