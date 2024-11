Sopralluogo del presidente della Provincia L’Andolina lungo le arterie provinciali insite nell’area territoriale del comune di Gerocarne   

È stato effettuato, stamattina, da parte del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, un sopralluogo lungo le arterie provinciali insite nell’area territoriale del comune di Gerocarne. Ad accompagnare L’Andolina il consigliere provinciale Carmine Mangiardi, (che risiede in quella zona) e il capo cantoniere dell’Ente, Nazzareno Coloca. Ad accoglierli sul territorio il sindaco di Gerocarne, Pasquale Vivona.

Le strade oggetto della ricognizione sono state la SP n. 60 (Vazzano-Pizzoni-Soriano-Ariola), la SP n. 94 (Ex S.S. 501 di Mongiana), la SP n. 96 (Ex S.S. 536 che conduce ad Acquaro), la SP n. 71 (Innesto Gerocarne – frazione Ariola) e la SP n. 8 (Ciano – Ariola).

“Con il sindaco di Gerocarne, Pasquale Vivona, abbiamo fatto una ricognizione degli interventi eseguiti e di quelle che sono le criticità che interessano la sua area territoriale, – ha affermato il presidente Corrado L’Andolina -. Abbiamo preso atto di diversi interventi che hanno interessato, in modo particolare, la strada provinciale n. 60 e ci siamo soffermati anche su quella che è la programmazione. Programmazione che – ha evidenziato L’Andolina – prevede sulla SP 96 un intervento di 300mila euro (finanziamento, quest’ultimo, erogato grazie all’emendamento Mangialavori) che in parte interesserà il comune di Gerocarne, più specificatamente lungo l’arteria che da Sant’Angelo si sviluppa fino all’incrocio per Ciano. Tra gli interventi invece già eseguiti vi sono da ricordare – ha aggiunto – anche quelli lungo la strada provinciale n. 71; un cantiere che su Gerocarne è chiuso e che ha visto un investimento recente dell’Amministrazione provinciale di circa 40mila euro. Qualche sistemazione, poi, è stata effettuata anche sulla strada provinciale n. 8, mentre una bitumazione tra Soriano e Gerocarne era già stata eseguita, tempo fa, sempre sotto la mia presidenza. Quindi direi – ha asserito il presidente L’Andolina – che c’è stato un buon lavoro su Gerocarne e sussiste anche una buona programmazione. Sulla strada provinciale 96 che investe in parte il territorio di Gerocarne e anche sulla SP 60 ci sarà, inoltre, un altro investimento (nel biennio 2025-2027) che interesserà il territorio di Gerocarne, – ha reso noto L’Andolina. Su questo territorio ci sono dunque dei lavori che sono già conclusi, in modo particolare – come accennato – quelli sulla SP 60, che sono stati molto significativi, nonché quelli sulla SP 71. Vi sono, poi, in programma – ha chiosato il presidente della Provincia di Vibo – degli interventi sulla SP 94, i cui lavori inizieranno a breve poiché già appaltati”.

“In questi mesi – ha proseguito – sono stato a stretto contatto con il settore Viabilità dell’Ente e diversi sono stati i sopralluoghi effettuati lungo l’area costiera, nell’entroterra e nella zona montana. Intendo proseguire con queste perlustrazioni. Vorrei precisare al riguardo che – sin dal mio insediamento – ho preso visione non soltanto degli atti ma, in prima persona, anche di quelle che erano le reali condizioni della viabilità provinciale. Ma se, in una fase iniziale, ciò è avvenuto in maniera frammentaria, spinto a volte anche dalle emergenze del momento, questa frammentarietà, adesso, si trasformerà in sistematicità. Per cui, appunto, – ha infine messo in luce il presidente L’Andolina – in maniera sistematica l’intero territorio provinciale sarà oggetto di un monitoraggio completo”.