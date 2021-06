Somministrate oltre 10.000 dosi di vaccino nel centro di Serra San Bruno. Il sindaco Barillari: “Serra fra i protagonisti nella lotta regionale contro la pandemia”

È stata superata la quota di 10.000 dosi somministrate (esattamente 10.100) nel centro vaccinale di Serra San Bruno.

Ne dà notizia il sindaco Alfredo Barillari, che rimarca l’importanza del risultato raggiunto.

“Siamo stati fra i primi a partire – ha affermato il primo cittadino – consapevoli della necessità di muoversi con tempestività per mettere al riparo la popolazione e battere il Covid. Abbiamo iniziato con le somministrazioni presso il centro polisportivo il 9 aprile, è stato un periodo di lavoro intenso e proficuo e, grazie alla sinergia instaurata con la dottoressa Maria Bernardi, commissario dell’Asp di Vibo Valentia, oggi possiamo dire di aver avviato un percorso stabile e virtuoso”.

Quello di Serra è divenuto un punto di richiamo non solo per la provincia di Vibo, ma anche per molti cittadini provenienti da altri territori della regione. Un centro caratterizzato da una puntuale organizzazione, che ha contributo a far scalare alla Calabria diverse posizioni della ‘graduatoria’ delle dosi inoculate.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari impegnati in questa battaglia, alla dirigenza Asp e ai volontari che quotidianamente garantiscono questo servizio di sanità pubblica”, ha aggiunto Barillari, che ringrazia anche ‘Ok Service’ per i servizi logistici offerti e ‘Fabriella Group’ per la fornitura gratuita di acqua, ricordando che è possibile procedere con le prenotazioni dei vaccini per tutte le fasce d’età (a partire da 12 anni) e invitando tutti a vaccinarsi per raggiungere l’immunizzazione.

L’Ufficio Servizi sociali del Comune di Serra San Bruno, inoltre, offre il servizio di assistenza per le prenotazioni: oltre che recarsi direttamente presso l’apposito sportello, è possibile contattare telefonicamente il n. 3286294332.