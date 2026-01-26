Solidarietà nelle Serre: il Successo dello “Zaino Sospeso” firmato Lions

In un periodo storico di particolare rilevanza e attenzione non solo da un punto di vista educativo ma culturale, nel cuore delle Serre si è conclusa con un bilancio più che positivo, l’iniziativa dello “Zaino Sospeso”, promossa dal Lion Club di Serra San Bruno. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di dare un supporto concreto con una serie di risorse materiali per le attività di studio, ha trovato terreno fertile grazie alla sensibilità dei cittadini e al lavoro instancabile del gruppo Lion, guidato dal presidente Leonardo Bertucci.

Una Rete di Collaborazione

Il successo del progetto non è frutto del caso, ma di una sinergia operativa che ha visto protagonisti diverse figure chiave del territorio.

Accanto al presidente Bertucci, prezioso è stato il contributo di Antonio Tassone, responsabile del service e della professoressa Nicol Amato, che hanno coordinato le attività di raccolta e distribuzione, facendo da ponte tra la generosità dei donatori e le necessità reali dei ragazzi in generale.

La Geografia del Bene: da Serra a Nardodipace

Grazie alla massiccia adesione riscontrata nei diversi comuni del comprensorio, è stato possibile distribuire aiuti concreti — zaini, astucci, quaderni e materiale di cancelleria — in diverse realtà nevralgiche:

Serra San Bruno: focus sulle scuole cittadine e sulla realtà aggregativa dell’Oratorio San Biagio, punto di riferimento per i giovani del luogo.

Cassari e Nardodipace: un segnale forte di vicinanza alle zone più interne della montagna, dove la presenza delle istituzioni e dell’associazionismo è fondamentale per contrastare l’isolamento.

Le Dichiarazioni

“Vedere la risposta del territorio è stata una conferma della grande nobiltà d’animo della nostra gente,” hanno commentato il responsabile del service e la docente. “Lo ‘Zaino Sospeso’ – hanno aggiunto – non è solo un dono materiale, ma un messaggio di speranza e collaborazione”.

L’iniziativa dei Lions conferma ancora una volta come la collaborazione tra club di servizio, mondo della scuola e volontariato possa generare un impatto immediato e tangibile sulla vita dell’intera comunità.