Solidarietà nel Vibonese, il commissario Asp ringrazia chi sta donando

Il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Giuseppe Giuliano, avverte il bisogno di ringraziare l’Arpacal nella persona del suo direttore generale Domenico Pappaterra, per aver donato all’Azienda sanitaria vibonese un sostanzioso numero di Dispositivi di Protezione Individuale che consentiranno di affrontare con più sicurezza l’emergenza sanitaria.

“Sento inoltre il bisogno di ringraziare i numerosi cittadini, le associazioni e le aziende produttive del territorio, che si stanno prodigando in una corsa di solidarietà che non ha precedenti e che contribuisce in modo significativo a superare questo difficile momento” ha dichiarato il massimo esponente della sanità vibonese.

“Sarà nostra premura ringraziare tutti personalmente e comunicare, a conclusione delle procedure amministrative, l’elenco di coloro che hanno effettuato le donazioni.

Un grazie infine a tutti gli operatori sanitari per lo spirito di dedizione e abnegazione che stanno dimostrando in questa delicata fase emergenziale” ha concluso il commissario straordinario Giuliano.