Solidarietà ai migranti, Soriano Calabro accende una lanterna verde

La Commissione Pari Opportunità “Raffaela Calitri” ha accolto il suggerimento di Padre Calcara, organizzando un corteo silenzioso in segno di solidarietà ai migranti al confine tra Bielorussia e Polonia dove è in atto una tragedia. La Bielorussia ha aperto il rubinetto dei profughi verso l’Europa per uscire dall’isolamento diplomatico – è considerata l’ultima dittatura vera nell’Europa geografica – e la Polonia con un governo di destra non li fa entrare. Così bambini, uomini, donne marciscono nella neve al confine. Solo che quello è il confine dell’Ue, non solo polacco.

Molti contadini bielorussi e polacchi usano una lanterna verde come segnale “Dove brilla la luce verde trovi un rifugio” e Soriano Calabro il 23 dicembre 2021 ha acceso la sua.

La presidente della Commissione, professoressa Angela Varì, e il sindaco di Soriano Calabro Vincenzo Bartone hanno abbracciato i cittadini e i ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo con parole di speranza, parole di vita. Parole che hanno voluto ricordare che “la nostra esistenza si impreziosisce, e trova il suo senso, solo se in armonia e in unione con l’altro: chiunque esso sia, da dovunque esso arrivi”. Varì, per deformazione professionale forse, si è rivolta ai ragazzi soprattutto, ribadendo l’importanza della memoria storica. “Un paese che non ricorda o non conosce il proprio cammino – ha affermato – commetterà sempre gli stessi errori e subirà sempre gli stessi soprusi”.

L’avvocata Valeria Primerano, anche lei facente parte della Commissione, ha evidenziato che “la serata, seppur è un gesto, simbolo di vicinanza e speranza, è il passo che Soriano compie verso la realizzazione concreta atta all’accoglienza, tramite la realizzazione di strutture che permettano di ospitare e rifocillare; creare un’isola felice, mi permetto di aggiungere”. Il sindaco ha confermato di “avere già in mente dei luoghi precisi da adibire a tale scopo. Il corteo si conclude con le lanterne che brillano nel cielo. Alcuni bambini, andando via, li sentiamo bisbigliare: ‘Adesso che andiamo a casa la lasciamo accesa questa lanterna?’ Sì, Soriano lascia accesa questa lanterna”.