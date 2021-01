Solano si stringe attorno al Segretario generale della provincia di Vibo vittima di un’intimidazione

“Esprimo la mia solidarietà umana e istituzionale – afferma il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano – al segretario generale, Mario Ientile che, nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche al Comune di Careri, è stato vittima di un vile e inquietante atto intimidatorio.



Ho l’onore di lavorare, fianco a fianco, con il segretario Ientile ormai da due anni e, pertanto, ho potuto constatare l’alto profilo etico e morale dell’uomo, oltreché le sue conclamate doti professionali che hanno contribuito, in maniera significativa, al rilancio del nostro Ente.

Mario Ientile, rappresenta un esempio da seguire per quella Calabria onesta e laboriosa che si ispira ad alti principi e profondi valori”. I cittadini perbene e, soprattutto, le istituzioni competenti – osserva Solano – non possono che stringersi attorno a lui e creare, quanto prima, le condizioni affinché, in piena serenità, possa andare avanti nel suo eccelso operato”.