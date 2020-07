Sofo (Lega) contro la tassa “anti-nduja” proposta dal M5S in Europa

“Sconcertante richiesta dal M5S alla Presidenza tedesca del semestre europeo questa mattina in Commissione ambiente: con la scusa dell’ambiente, i grillini – accusa l’europarlamentare della Lega, Vincenzo Sofo – chiedono l’introduzione di una tassa europea sulla carne, ennesimo balzello che servirebbe soltanto a colpire un settore che in Italia vale oltre 30 miliardi di euro l’anno e le cui filiere contribuiscono a circa il 15% del risultato economico dell’industria alimentare italiana. Una follia: l’Italia è in crisi e il M5S propone nuove tasse per affondare ulteriormente il Paese”. “Se davvero vogliamo proteggere l’ambiente, i nostri produttori locali – secondo il componente della Commissione ENVI /(Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare) – dovrebbero invece essere difesi e sostenuti, proteggendoli dalle importazioni extraeuropee e favorendo il chilometro zero”.