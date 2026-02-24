Smile Cosenza Pallanuoto, trasferta ligure prima del volo europeo

La dodicesima giornata di campionato porta la Smile Cosenza Pallanuoto in Liguria per una sfida ad alta intensità contro la Rapallo Pallanuoto. Il match è in programma mercoledì 25 alle ore 16.30, un appuntamento che si preannuncia delicato e ricco di spunti tecnici. La formazione rapallina, attualmente terza forza del campionato, rappresenta un avversario di grande valore e continuità.

Le cosentine, però, arrivano alla gara con la determinazione di chi vuole dare una svolta alla propria classifica e conquistare punti preziosi in un momento cruciale della stagione. La squadra ha lavorato con attenzione nelle ultime settimane, consapevole che contro un avversario così strutturato serviranno concentrazione, ritmo e capacità di gestione nei momenti chiave. La sfida di Rapallo non sarà soltanto un banco di prova importante in ottica campionato, ma anche l’anticamera di un impegno internazionale di grande prestigio. Al termine della gara, infatti, la Smile Cosenza volerà direttamente a Nea Smyrnī, in Grecia, per affrontare il secondo turno di Conference Cup.

L’esordio europeo è fissato per venerdì 27 febbraio alle ore 20.00, quando le calabresi scenderanno in vasca contro le padrone di casa del PANIONIOS GSS, una formazione storica e molto competitiva nel panorama ellenico. Un doppio impegno ravvicinato che metterà alla prova resistenza, lucidità e capacità di adattamento della squadra, chiamata a gestire trasferte, ritmi serrati e avversarie di alto livello. Per la Smile Cosenza si apre dunque una settimana intensa, tra ambizioni di classifica e il fascino di una vetrina europea che rappresenta un ulteriore passo nella crescita del club. La squadra parte con entusiasmo e consapevolezza, pronta a misurarsi con due sfide che potrebbero segnare un punto di svolta nella stagione.