Smaltimento illecito: denunciato proprietario di un frantoio

Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Acri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario di un frantoio di San Demetrio Corone per violazioni alla normativa ambientale.

Durante un controllo nel frantoio in località “Sofferetti” i militari hanno accertato, a loro giudizio, che le acque provenienti dalla molitura delle olive del frantoio oleario venivano smaltite illecitamente. In particolare queste, dopo essere confluite in due vasche di calcestruzzo, mediante una tubatura in pvc sarebbero state dirottate e sversate attraverso il ruscellamento lungo l’argine del torrente “Canalicchio” provocando una colorazione nerastra e un cattivo odore che avrebbe prodotto una contaminazione delle acque per quasi un chilometro dal punto di sversamento. Le acque di vegetazione presentano alte concentrazioni di composti organici e pertanto non possono essere trattati negli impianti di depurazione convenzionali. Sono state, pertanto, sequestrate condutture e vasche di accumulo del materiale proveniente dal frantoio e denunciato il proprietario, un imprenditore agricolo della zona.