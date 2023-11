SLC CGIL tiene duro: “La situazione nell’ufficio postale di Gioia Tauro è peggiorata”

“Come SLC CGIL area servizi postale urge sottolineare – è rimarcato in una missiva rivolta al Prefetto di Reggio Calabria – che, nonostante quanto segnalato nella richiesta del 6 maggio 2021 la situazione nell’ufficio postale di Gioia Tauro è peggiorata; in merito al documento del 2021 nulla è cambiato.



Vorremmo, altresì, evidenziare che dalla data di invio della precedente richiesta, solo il personale

applicato nell’ufficio è aumentato di unità, ma nessun’altra modifica è stata inserita in Agenda da

parte sia dell’Azienda per eventuali migliorie ambientali, che da parte degli organi in indirizzo che

non hanno ritenuto opportuno verificare quanti segnalato.

Come SLC CGIL dell’Area Metropolitana dello Stretto nei prossimi giorni le segnaleremo ulteriori

situazioni di disagio lavorativo, che riguardano la salute e la probabile incolumità fisica dei dipendenti di

Poste Italiane costretti a lavorare in situazioni che non rispettano quanto previsto dai disposti in

materia del d.lgs. n.81 del 2008 e dai requisiti minimi previsti nell’allegato xxxIv al d.lgs. 106 del

2009″.

In questo particolare momento di attenzione da parte dell’opinione pubblica sugli incidenti nel

mondo del lavoro e sulle indagini riguardanti lo stress da lavoro correlato, come SLC CGIL – argomentano i rappresentanti sindacali – non ci saremmo mai aspettati uno stato di totale abbandono in cui versa l’intera Area della Città Metropolitana di Reggio Calabria, mentre in Italia l’Azienda Poste continua a incamerare utili da record.

Tutto ciò premesso, con la presente, si inoltra formale richiesta alle Autorità Competenti in indirizzo di

attivarsi per procedere alla tempestiva verifica della situazione di disagio lavorativo e di grave pericolo

esistente nell’Azienda Poste Italiane SPA Filiale di Reggio Calabria, presso la sede indicata”.