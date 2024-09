SLC CGIL denuncia: “Poste Italiane non tutela i lavoratori contro le problematiche di genere, anzi li danneggia”

“Nei mesi scorsi, una lavoratrice di Poste – rende noto la Segreteria regionale SLC CGIL Area Servizi Postali – che lavora nel territorio crotonese si è esposta direttamente verso l’Azienda segnalando al direttore dell’ufficio postale i comportamenti scorretti subiti da parte di un collega.

Tale denuncia è stata accompagnata anche dalla richiesta di intervento inviata dalla Consigliera di parità

regionale della Calabria.

Ciò nonostante, da parte aziendale non è stato preso alcun provvedimento anzi, quasi a voler sminuire la denuncia, il direttore dell’ufficio postale che aveva evidenziato ai superiori i comportamenti scorretti è stato trasferito ad altra sede, ignorando il fatto che lo stesso avesse le tutele previste dalla legge 104.

Questo assurdo comportamenti Aziendale ha, probabilmente, provocato danni alla salute della lavoratrice”.

“Rimanendo sempre in tema di discriminazioni e violazioni – aggiungono i rappresentanti dell’organizzazione sindacale – segnaliamo che, in provincia di Reggio Calabria, l’Azienda ha licenziato un dipendente affetto da gravi patologie non tenendo conto delle tutele previste dal contratto e dalla legge.

Nei confronti di questo dipendente non sono stati inoltre attuati i recenti accordi di riorganizzazione, siglati a livello centrale con le organizzazioni sindacali, che prevedono la possibilità di usufruire dello Smart Working e dei progetti insourcing.

In assenza di un immediato dietrofront aziendale, la SLC CGIL adotterà tutte le iniziative possibili al fine di ripristinare i diritti dei lavoratori e danneggiati da questo deprecabile comportamento”.