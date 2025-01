Sit-in presso l’Asp di Vibo, Giancotti: “Forza Italia protesta contro se stessa?”

“Una protesta che lascia perplessi e che sembra rientrare perfettamente nella ‘fiera dell’assurdo’ e della contraddizione più eclatante. I primi cittadini di Forza Italia della provincia vibonese, insieme al presidente della Conferenza dei sindaci, hanno manifestato sotto la sede dell’Asp di Vibo Valentia contro la gestione sanitaria del territorio, dimenticando – o forse facendo finta di dimenticare – che proprio il loro partito ha in mano la guida della sanità in Calabria”. A denunciare questa “situazione paradossale” è Valeria Giancotti, componente della Direzione regionale del Partito democratico, che esprime il suo sconcerto: “Mi chiedo a cosa sia servita questa sfilata politica. A spostare l’attenzione dagli unici responsabili di questo disastro sanitario? O forse dimenticano di avere un commissario ad acta con pieni poteri sulla sanità regionale?”.

L’iniziativa ha visto l’adesione del movimento civico serrese “Liberamente”, che ha co-organizzato la manifestazione per difendere il diritto alla salute. Tuttavia, secondo Giancotti, la battaglia per una sanità migliore non può diventare un semplice strumento di propaganda politica: “Lodevole senza ombra di dubbio l’interesse del movimento ‘Liberamente’ nell’organizzare questa manifestazione, che comunque porta avanti un diritto fondamentale. Ma forse avrebbero trovato maggiore unità capendo che tutti siamo pronti a spogliarci dai propri abiti di appartenenza politica. Loro, invece, forse no”.

Il problema, secondo la dirigente Pd, è che Forza Italia governa la Regione Calabria e detiene le leve della sanità. Dunque, a suo avviso, chi oggi protesta dovrebbe innanzitutto interrogarsi sul ruolo del proprio partito nella situazione attuale. “Abbiamo scelto – sostiene – di restare in questa terra e non possiamo accettare che vengano meno i servizi essenziali. La sanità è di tutti: non ha tessere di partito né colori politici!”.

“Il tema della sanità – sostiene Giancotti – era già stato discusso in un Consiglio comunale aperto a Serra, in cui erano intervenuti esponenti politici di rilievo, tra cui quelli che oggi governano la Regione Calabria. Allora furono date rassicurazioni alla popolazione. Ma oggi? Cosa è accaduto? Si rendono conto solo adesso, a una settimana dall’organizzazione della manifestazione, che nulla è stato attuato rispetto ai vari DCA? E si va a protestare contro i commissari appena insediati?”.

Un comportamento che Giancotti definisce “incoerente” e che “svilisce una questione troppo importante per essere ridotta a una passerella politica”. “Ridurre un tema così importante a un teatro di burattini occhiutani – aggiunge – è osceno! Per un sussulto di responsabilità e verità, occorre che costoro si rivoltino contro il loro partito, ne denuncino le inadeguatezze e ne prendano le distanze. Altrimenti si sfocia nel paradosso più assoluto e i cittadini sono stanchi delle continue promesse e delle prese in giro”.

“La popolazione di Serra e dell’intera provincia di Vibo – sostiene ancora – non può continuare a subire le conseguenze di una gestione sanitaria inefficace e disorganizzata. È giusto mobilitarsi, come è stato fatto più volte grazie all’impegno straordinario del Comitato ‘San Bruno’, che ha condotto questa battaglia di civiltà coinvolgendo il più ampio tessuto sociale e politico.

Ma – conclude Giancotti – è fondamentale che la mobilitazione non diventi strumento di strumentalizzazioni politiche. Noi non ci faremo strumentalizzare da nessuno. Occorre un sussulto di dignità, responsabilità e coraggio”.