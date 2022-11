Sit-in dei sindaci davanti all’ospedale “San Bruno”: “Stanchi di aspettare risposte che non arrivano, presto nuove azioni”

La protesta si allarga e coinvolge anche i rappresentanti istituzionali. Dopo le iniziative promesse da movimenti politici locali e comitati, sono diversi sindaci ad alzare la voce e pretendere “il rispetto del diritto alla salute” nelle Serre. La carenza di personale che investe tutta la Sanità calabrese ha colpito forte le zone interne del Vibonese, che già negli anni scorsi hanno subito privazioni e che non sono disposte a perdere ulteriori servizi. Interpretando questo sentimento e muniti di fascia tricolore gli amministratori locali si sono dati appuntamento davanti al “San Bruno” dove ha avuto luogo il sit-in anticipato in conferenza stampa.



Insieme al sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli, in questa fase in prima linea, c’erano gli omologhi di Brognaturo (Rossana Tassone), Fabrizia (Francesco Fazio) e Nardodipace (Antonio Demasi) e i vicesindaci di Simbario (Gennaro Crispo) e Vallelonga (Antonio Francesco Raimondi). Hanno risposto all’appello anche i consiglieri di minoranza Luigi Tassone e Biagio Figliucci, il consigliere regionale Raffaele Mammoliti e il segretario provinciale del Pd Giovanni Di Bartolo, oltre al Comitato “San Bruno” ed ai gruppi “Serra al centro” e “In movimento”. In particolare, il primo cittadino di Spadola Piromalli si è detto stanco di “aspettare risposte che non arrivano” ed ha ribadito che si stanno “valutando altre azioni da intraprendere nei prossimi giorni” a difesa dell’ospedale. Le richieste si concentrano sul riconoscimento della struttura quale “ospedale di montagna” e sulle idonee dotazioni di personale medico e paramedico e di strumentazioni.

Intanto, domani il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, incontrerà il presidente della Giunta regionale e commissario alla Sanità Roberto Occhiuto per fare il punto della situazione e chiedere prospettive rassicuranti per il nosocomio serrese.