Sintegra Basket Rende: la B maschile si prepara alla trasferta di Messina, la femminile al “Memorial Mollica”

Entrano nel vivo le attività del Sintegra Basket Rende. La squadra maschile, reduce dalla prima vittoria nel campionato di Serie B, si sta preparando alla trasferta di domenica a Messina. A fare il punto è il coach Pierpaolo Carbone: “Affronteremo il Castanea che cinque giorni fa ha ottenuto un importante successo in trasferta a Barcellona Pozzo di Gotto. Una squadra rinnovata che fa leva sul giovane talento Simone Roberto (mvp con 35 punti a referto) e sul pivot Samuele Valente”. Anche gli acciaccati Gatta e De Angelis faranno parte del gruppo.

Per la B femminile, invece, sabato alle 19:30 è in programma a Messina il “Memorial Pierluigi Mollica” che prevede la gara amichevole col San Matteo Messina. Ultimo test prima dell’avvio del campionato che inizierà sabato 12 ottobre in casa contro il Potenza. Le atlete a disposizione dell’esperto coach Ciro Cardinale sono attese da un grande inizio stagione, tra ottimismo e prospettive.