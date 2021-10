S’insedia il vescovo Nostro: il saluto del sindaco di Mileto

Pubblichiamo, di seguito, il discorso di accoglienza del sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano rivolto al nuovo vescovo Attilio Nostro:

Eccellenza reverendissima,

Benvenuto nella nostra Città e nella Nostra Diocesi.

Mi Onoro in questa sede di poterLa accogliere e porgere i saluti ufficiali di tutta la Comunità civile, non solo di quella da me rappresentata, ma anche di tutti i Sindaci oggi presenti, per dimostrarLe affetto, vicinanza e voglia di cooperazione.

Speranza: è il sostantivo femminile con il quale abbiamo inteso accoglierLa e che è il sentimento prospettico nei confronti della Sua opera diocesana.

La Treccani definisce tale come sentimento di aspettazione fiduciosa nella realizzazione, presente o futura, di quanto si desidera.

Tale è la predisposizione d’animo di tutta la Comunità nei suoi confronti con il desiderio palpabile del rilancio della Nostra Diocesi.

La Chiesa Cattolica, i suoi parroci, i laici, i fedeli rappresentano per questo territorio un punto di riferimento, una parte vitale, non solo dal punto di vista religioso, ma anche di impegno civico, spesso supplendo allo Stato nel soddisfacimento di bisogni primordiali, nell’applicazione pratica del principio della sussidiarietà.

Per fare degli esempi, registriamo sul territorio comunale, ma anche in tutto quello diocesano, la presenza di associazioni di volontariato e di assistenza agli anziani e ai più deboli, nate e fortificate per esclusiva opera di religiosi e della Chiesa, che sono vicine agli ultimi.

La Comunità ha colto con entusiasmo, trepidazione e gioia la notizia della sua elezione a Vescovo della Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea e il messaggio insito, positivo che Papa Francesco, che ringraziamo:

Un dono sorridente, accogliente, una persona chiara e specchiata, una bella persona, un uomo legato alla sua terra, solidale con i più deboli, amante dei bambini, vicino ai giovani e alla sana vita sportiva, che colpisce con semplicità il cuore della gente e l’avvicina ai valori ecclesiali; che con allegria rivoluziona la vita delle Comunità, nel segno della generosità e dell’impegno a crescere insieme.

Tutte azioni di cui abbiamo bisogno. Il Pastore di cui abbiamo bisogno.

La Nostra, Eccellenza è una terra ricca di storia e di risorse, ma che spesso viene ridotta agli ultimi posti delle classifiche nazionali.

Ma il territorio diocesano, che ricade in parte nella più estesa dì Provincia di Vibo Valentia, reca in se esempi fulgidi attuali di impegno civico, che proiettano la Provincia su obiettivi di crescita, civiltà e rinascita:

Dicembre 2019, Rinascita Scott, Legalità: una manifestazione incredibile lanciata da Libera di Don Ciotti a fianco e sostegno dell’azione del Procuratore Gratteri e delle Forze inquirenti contro la Mafia, cui partecipò tutta la società civile, Sindaci in testa come mai si era visto;

Tropea, la nostra capitale del turismo, scelta come il più bel Borgo d’Italia, grazie al Sindaco Nino Macrì e alla sua organizzazione;

Vibo Valentia: Capitale Italiana del Libro, grazie al Sindaco Maria Limardo , grazie alla sua organizzazione.

Ma poi, nonostante il Covid, che ha imperversato in questi due anni, le bellissime azioni a sostegno delle famiglie colpite con i Volontari, la Protezione Civile, le amministrazioni comunali, la Caritas, la Croce Rossa, la chiesa con le sue parrocchie, i medici, infermieri e operatori sanitari, tutti quelli che hanno lavorato per consentire che la vita andasse avanti e un sostegno ai più fragili.

Voglia di andare avanti nel segno dei migliori valori cristiani.

Segni di riscatto e di sana reattività alle difficoltà.

Insomma, un territorio che ha i suoi punti di forza, vitale, pronto a rimboccarsi le maniche e fare quanto necessario per migliorarsi.

C’è bisogno di uno sforzo comune.

I Sindaci tutti del Vibonese, colgo l’occasione per salutarli tutti, sono impegnati quotidianamente a dare risposte con azioni amministrative, che vanno al di là della carica ricoperta.

Spesso diventano bersagli del disagio sociale, e qui ce n’è molto, ma non si arrendono.

Scendono in trincea, si sporcano le mani, non disdegnano di affrontare i tanti problemi esistenti, consapevoli anche delle poche risorse a disposizione, ma lo fanno con il cuore, finalizzando la loro azione al sacrificio verso un futuro migliore e non all’affermazione della loro persona.

Ebbene posso testimoniarlo Eccellenza Loro, Noi, siamo già in campo pronti a sostenerla in tutte le attività che abbiano un riflesso sulla società civile e che aiutino a migliorarla.

È un impegno che prendiamo. E’ un impegno che abbiamo già preso!

La Città di Mileto, quindi, Le da il benvenuto e saluta la sua elezione a Vescovo della Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, erede dell’Antica Diocesi di Mileto.

Un po’ di storia: la diocesi di Mileto fu Fondata da Ruggero I d’Altavilla, ed è stata la prima diocesi a fare ritorno al Rito Latino nel Mezzogiorno d’Italia.

A Mileto nacque Ruggero II poi divenuto Re di Calabria e di Sicilia e nonno di Federico II stupor mundi.

La sede era posta a pochi chilometri da qui e nel 1783 fu abbandonata a causa del terribile terremoto che la distrusse.

Ora rimane a ricordo perenne di tale storicità il Sito dell’Antica Mileto, che è un Parco Archeologico Medievale, unico nel suo genere in Calabria, ove si possono apprezzare, ne avrà certo il modo e il tempo, i resti dell’Antica Abbazia Benedettina, eretta per volere di Ruggero I e destinata a diventare il mausoleo della Famiglia degli Altavilla, che aveva una giurisdizione particolare, essendo sottoposta direttamente al Papa.

Alcune campagne di scavo hanno messo in luce nella zona delle Lamie i resti dell’Antica Cattedrale.

Entrambe le chiese sono state studiate per la loro architettura normanna, antesignana di ben altre costruzioni soprattutto in Sicilia.

Attualmente il Parco di proprietà del Comune di Mileto è gestito da un’associazione di giovani archeologi, Mnemosyne, che sta tentando di rilanciarlo a livello di rete culturale, con la supervisione della Soprintendenza Archeologica nella persona del Dr. Salvatore Patamia e del Dr Fabrizio Sudano. Anche Noi facciamo la Nostra parte.

Su questo sito sono state fatte alcune campagne di scavo e i resti, comprese alcune monete coniate nell’Antica Mileto, segno tangibile della sua importanza, Follaro Bifollaro, sono custoditi nel locale Museo Statale ospitato in locali attigui alla Basilica Cattedrale, presi in affitto dal Comune dalla Curia.

Nel 1973 la Diocesi di Nicotera e di Tropea, già unite tra loro aeque principaliter dal 1818, sono state unite in persona episcopi alla Diocesi di Mileto.

Il 30 settembre 1986 la Congregazione per i Vescovi ha decretato la piena unione delle Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea con sede in Mileto e la denominazione di Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea dopo il distacco avvenuto nel 1979 di tutte le parrocchie del reggino aggregate alla Diocesi di Oppido-Palmi. Quindi la continuità con Palmi.

Questa è la storia in sintesi, da cui emerge da sempre il forte legame, direi indissolubile, tra la Comunità civile e quella religiosa.

La prima si identifica quasi totalmente nella seconda non solo per la presenza della Diocesi e del suo Vescovo, ma anche perché ha dato i natali a Natuzza Evolo, la Serva di Dio, di cui si spera presto possa completarsi positivamente il processo di beatificazione come lo è stato per Don Mottola.

Natuzza Evolo, “il verme di terra” che ha smosso le anime di milioni di fedeli in tutto il mondo, e che, grazie alla sua opera, ha visto realizzarsi la costruzione della Grande Chiesa, in attesa che venga presto consacrata.

Don Mottola, il prete buono e umile, beato.

Persone umili che assurgono al trono di Dio per le loro semplici opere umane.

Come Gino Bartali che a lei sta tanto a cuore, persona semplice e forte, spesso ospite di Mileto tramite lo Sporting Club, che insieme all’Amministrazione comunale l’anno scorso ha ospitato il 7/10, la partenza proprio dal sagrato della Basilica Cattedrale di una tappa del Giro d’Italia e di cui vi è traccia nella Villa comunale in un monumento che raffigura il passaggio di borraccia tra Bartali e Coppi.

Ci rispecchiamo tutti in ciò.

Siamo certi che con la sua forza e la sua opera la Nostra Diocesi vivrà momenti lieti di rinnovamento e di ripresa.

Tornando ad essere centrale nella Vita civile e democratica oltre che religiosa, essendo la Chiesa un’agenzia educativa importante, che insieme ad altre, scuola, istituzioni, può creare condizioni di sviluppo della persona umana e attuare in pratica azioni con ricadute positive e benefici per tutti.



Certo le indagini sulle condizioni e la qualità della vita non ci aiutano, ma questo trasforma la sfida in una forza maggiore.

Ma c’è bisogno della convergenza delle forze, che devono tutte essere unite nella stessa direzione.

Noi siamo certi di aver trovato in Lei una guida spirituale, un Pastore che ci aiuterà a trovare la strada giusta affinché l’impegno di ognuno di Noi possa costituire un piccolo granello nella giusta direzione con cui costruire insieme un futuro migliore per tutti.

Non dimenticando che la crescita deve riguardate principalmente lo spirito di Comunità, dello stare insieme, della solidarietà, dell’aiuto del prossimo e del più debole, tutte azioni politiche che ben si conciliano con l’attività e i valori della Chiesa.

Ecco quindi che la Nostra Speranza, non è fine a se stessa, ma diventa con Lei certezza che questa volta ce la possiamo fare, con quella forza interiore cui far riferimento per ritrovare le risorse giuste per dare le risposte attese dalla Comunità.

Grazie Eccellenza.

Eccellenza reverendissima, la Città di Mileto, quindi, proprio in segno tangibile di quanto sopra, attraverso la sua amministrazione comunale guidata dal sottoscritto, Le fa dono di un pezzo prezioso. Non per il suo valore intrinseco, quanto per il significato che esso rappresenta e così per come è stato concepito:con tanto amore e con un significato preciso.

Una croce pettorale che è stata realizzata su nostra richiesta dal Maestro Gerardo Sacco, che si è messo subito a disposizione, cercando di studiare la sua storia e i valori cui Ella si ispira. Ne è venuta fuori una croce che da una parte presenta la SS Trinità simbolo oltre che di valori intensi religiosi, anche della Mileto Antica. Poi sul fronte 5 pietre rosse, che rappresentano le ferite del Cristo sulla croce.

Sul retro al centro lo stemma del suo episcopato, ai 4 lati le figure dei 4 evangelisti e in fondo lo stemma del Comune di Mileto.

C’è tutto in questo dono, la religione , Mileto e la sua storia e anche la Sua Palmi.

Un dono non effimero ma in rappresentazione del grande affetto che questa Comunità ha nei confronti del Suo Pastore, cui è intimamente legata e a cui offre se stessa nel progetto sopra prospettato.

Le auguriamo quindi un episcopato denso di successi e di rinascita vera e troverà in Noi degli alleati sinceri.

Grazie quindi e benvenuto a Mileto.