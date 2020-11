Sindaco di Soriano pronto a riaprire le scuole

L’Amministrazione comunale si Soriano informa che, in seguito al decreto del Tar circa la sospensione dell’ordinanza regionale dello scorso 14 novembre, con cui si disponeva la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sul territorio comunale di Soriano Calabro saranno aperte le scuole dove è prevista la didattica in presenza, secondo l’ultimo Dpcm: scuola dell’infanzia, scuola primaria e prima media.

Il sindaco Vincenzo Bartone comunica, inoltre, che, rispetto alle competenze comunali circa la sicurezza degli Istituti e le operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti scolastici, l’apertura delle scuole potrebbe essere disposta già dalla giornata di domani, come comunicato al dirigente scolastico, dal quale si è in attesa di celeri delucidazioni circa la data esatta da comunicare ai cittadini. “Fiduciosa della sinergica collaborazione con la direzione scolastica dell’Istituto OmniComprensivo statale, l’Amministrazione – recita una nota – comunicherà al più presto la data di apertura delle scuole.

Nell’augurare un buon rientro a scuola a tutti gli studenti, si rammenta oggi più di ieri, che la possibilità di mantenere le scuole aperte il più a lungo possibile, dipende solo dal senso di responsabilità di ognuno di noi. La disciplina e il rigore alle misure di contrasto al Covid-19, non possono e non devono essere disattese”. “Manteniamo alta la prudenza – termina il comunicato – e uniamoci nel nostro profondo senso civico”.