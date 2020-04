Sindaci sanzionati, assessore Rotiroti sul piede di guerra: “Pronti a protestare contro chi mette il bastone fra le ruote”

“Penso che, come assessore del Comune di Cardinale, sia doveroso esprimere – rivendica Massimo Rotiroti – la mia piena vicinanza al mio sindaco Danilo Staglianò ed ai sindaci sanzionati perché preoccupati della salute dei loro cittadini.

Un atto vergognoso: far pagare i Primi Cittadini, durante la funzione del loro servizio al popolo, vuol dire mettersi contro un intero paese. Spero che la giustizia usi il buonsenso prima di far pagare ai sindaci questa sanzione. Sono sicuro che, se necessario, sia io che gli altri amministratori saremo pronti a protestare contro chi mette il bastone fra le ruote, contro i nostri sindaci”. “Infine come membro del Coordinamento regionale ANCI Giovani auspico l’aiuto dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani rappresentata dal vicepresidente Francesco Candia e del Coordinatore regionale giovani Marco Porcaro”