Sindaci in prima linea contro il Covid-19: Vitaliano Papillo ospite di “On the news”

La pandemia che ha sconvolto lo stile di vita della persone sarà al centro dell’edizione di “On the news” che sarà trasmessa in streaming sulle pagine Facebook del programma e de “Il Meridio” sabato a partire dalle ore 16. A discutere con i conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) ci sarà il sindaco di Gerocarne Vitaliano Papillo che illustrerà anche le difficoltà degli amministratori nell’opporsi al Covid-19. Oltre al problema del contagio, Papillo – stavolta in veste di presidente del Gal “Terre vibonesi” – descriverà le occasioni di sviluppo per il territorio. La puntata sarà aperta dalla rubrica “Appunti di psicologia” con le riflessioni dello psicoterapeuta Pino Iennarella.