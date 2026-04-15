Sindacati e mondo scuola, Sergio Assisi nominato commissario della provincia di Catanzaro di Anief Dipartimento Cisal FPC

Il segretario regionale della FPC Cisal Calabria Francesco Ielapi non ha dubbi: “si consolida la presenza sul territorio calabrese e principalmente in provincia di Catanzaro e si assicura una rappresentanza efficace nel settore del comparto Scuola”. La nomina di Sergio Assisi a commissario provinciale di Catanzaro per l’Anief Dipartimento Cisal FPC punta chiaramente a una presenza più capillare sul territorio

Per la Federazione la nomina a commissario provinciale di Catanzaro di Sergio Assisi segna un passaggio importante nel delineare le nuove figure a livello provinciale del sindacato del comparto Scuola in Calabria.

Francesco Ielapi, segretario regionale di Anief Dipartimento Cisal FPC ha precisato che l’obiettivo è quello di “creare un canale diretto e professionale tra il sindacato e le istituzioni locali per gestire meglio le criticità del personale scolastico e consolidare l’integrazione tra la struttura confederale e quella di categoria, potenziando la capacità di tutela dei lavoratori attraverso una struttura già ben radicata sul territorio calabrese”.

Il neocommissario provinciale di Catanzaro, preliminarmente, ha espresso “sincera gratitudine” per la fiducia che il sindacato gli ha accordato con questa nomina, seppur consapevole delle responsabilità che comporta, di seguito ha garantito che con grande entusiasmo si impegnerà fin da subito a “far garantire i diritti contrattuali a tutto il personale scolastico, unendo competenze normative a un forte senso di tutela territoriale e sarà vicino ai lavoratori, offrendo assistenza concreta e personalizzata sul territorio della provincia di Catanzaro e spostando il baricentro dell’azione sindacale direttamente nelle scuole della provincia di Catanzaro”.