Sindacati confederali e Confindustria lanciano una raccolta fondi per Calabria, Sicilia e Sardegna

I sindacati confederali, insieme a Confindustria, hanno avviato una raccolta fondi di solidarietà a sostegno delle popolazioni di Calabria, Sicilia e Sardegna, duramente colpite dalle recenti ondate di maltempo che hanno provocato gravi danni a infrastrutture, attività produttive e abitazioni.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di offrire un aiuto concreto e immediato ai lavoratori, alle famiglie e alle comunità coinvolte, riaffermando il valore della collaborazione e della responsabilità sociale in momenti di particolare difficoltà per il Paese.

Le risorse raccolte saranno destinate a interventi di emergenza e a progetti di ripristino e sostegno nei territori interessati, con l’obiettivo di contribuire alla ripresa delle attività economiche e alla ricostruzione del tessuto sociale.

Invitiamo istituzioni, imprese, lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini a partecipare con generosità a questa iniziativa di solidarietà, affinché nessuno venga lasciato solo di fronte alle conseguenze di questa grave emergenza.

Le donazioni saranno raccolte sul C/C dedicato:

IBAN: IT55U0103003201000002937018

BIC: PASCITM1RM1

Intestato a: CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL EMERGENZA CALABRIA SARDEGNA SICILIA

Causale: Emergenza Calabria Sardegna Sicilia