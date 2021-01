Simbario, trovato senza vita il corpo di un anziano

Abitava da solo ed il suo stato di salute non era dei migliori. Stamattina, il suo corpo è stato trovato privo di vita nella sua casa di Simbario: R.M. non aveva ancora raggiunto i 70 anni e, anche se era conosciuto da tutti in paese, avvertiva il peso della solitudine. Ad insospettire i vicini è stata la sua assenza nei paraggi: da qualche giorno, infatti, non usciva. A stroncarlo, secondo le prime notizie, sarebbe stato un malore, ma sulla vicenda gli agenti del Commissariato di Polizia hanno eseguito i dovuti accertamenti.