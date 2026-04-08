Simbario, torna la Via Crucis vivente: appuntamento il 10 aprile

Dopo lo stop forzato causato dal maltempo, Simbario si prepara ad accogliere nuovamente uno degli eventi più sentiti e partecipati dalla comunità: la Via Crucis vivente. La rappresentazione, tanto attesa da paesani e visitatori dei centri limitrofi, andrà in scena venerdì 10 aprile alle ore 19, con partenza da Piazza Vittorio Veneto.

Una notizia accolta con entusiasmo e sollievo da tutti coloro che, ogni anno, attendono questo momento di forte intensità spirituale ed emotiva. Nonostante l’interruzione, l’impegno della Pro Loco non si è mai fermato: anche nei giorni di pausa forzata, volontari, figuranti e organizzatori hanno continuato a lavorare dietro le quinte, dimostrando dedizione e attaccamento a una tradizione che rappresenta un pilastro della vita comunitaria.

Proprio oggi riprendono a pieno ritmo i preparativi per la serata di venerdì, con l’obiettivo di offrire una rappresentazione ancora più coinvolgente e curata nei dettagli. Costumi, scenografie e interpretazioni daranno vita, ancora una volta, al racconto della Passione di Cristo, trasformando le vie del paese in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto.

Un evento che va oltre la semplice rievocazione: è un invito a immergersi profondamente nel significato della Passione, anche al di là del periodo pasquale. Perché, come ricordano gli organizzatori, il messaggio del sacrificio sulla croce resta attuale ogni giorno, in ogni momento della vita.

Simbario si prepara dunque a vivere una serata di fede, tradizione e condivisione, in cui l’intera comunità si ritrova unita nel ricordo e nella riflessione. L’appuntamento è fissato: venerdì 10 aprile, alle ore 19, per un ritorno atteso e carico di significato.