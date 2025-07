Simbario, spensieratezza e divertimento in piazza: stasera e domani la “Festa della birra”

Comincia stasera la “Festa della birra” a Simbario. Si tratta di un evento che mira a portare spensieratezza e divertimento con gustosi panini, bibite fresche, giochi e buona musica. L’appuntamento è per stasera, a partire dalle 20, in piazza Fazzari: a stemperare le alte temperature di questi giorni ci penserà un bicchiere della classica “bionda” (o, per chi preferisce, una bevanda analcolica) accompagnato da panini preparati in stile “paesano” o carne alla griglia. Il tutto sulle note dei “Korabattenti” che proporranno una coinvolgente musica folk. Domani sera è previsto il bis: in più, dalle ore 18, si potrà partecipare alle amichevoli sfide di “Poker Texas Hold’Em”.