Simbario, Spadola e Brognaturo uniti nella Marcia per la Non Violenza: un successo oltre le aspettative

Un evento di straordinaria partecipazione e profonda intensità emotiva ha attraversato i centri di Simbario, Spadola e Brognaturo, riunendo istituzioni, associazioni, scuole e cittadini. La Marcia di sensibilizzazione alla Non Violenza, promossa dalla Proloco FutuR’Osa Simbario APS, e organizzata congiuntamente con le Amministrazioni comunali dei tre paesi, con le parrocchie, le confraternite, gli enti e le associazioni presenti nelle tre comunità e dell’Istituto Comprensivo di Vallelonga – plesso di Spadola – guidato dal dirigente scolastico, Rocco Olivadese e dal corpo docente, ha superato ogni aspettativa, per partecipazione spirito di comunione, rendendo tutti protagonisti attivi e sensibili di una giornata che resterà nella memoria collettiva.

La manifestazione, fortemente voluta dalle tre comunità, ha rappresentato un momento di profonda riflessione e di straordinaria coesione territoriale, in cui il messaggio di solidarietà e rispetto ha trovato espressione concreta nelle piazze, nelle voci e nei gesti dei partecipanti. In un tempo in cui le più disparate forme di violenza e sofferenza affliggono la società, l’iniziativa ha voluto promuovere la cultura della convivenza civile, ricordando che ogni forma di prevaricazione – che sia fisica, psicologica, sociale o culturale – ferisce non solo le persone, ma anche le comunità e la dignità umana.

Simbario: la consapevolezza nasce dalla conoscenza

L’adunanza della marcia si è svolta a Simbario, dove la presidente della Pro Loco FutuR’Osa, ente ideatore e promotore inziale dell’evento, Pina Tassone, ha dato il benvenuto e fornito una breve introduzione riguardo a ciò che ci si apprestava a vivere.

A seguire, l’intervento del sindaco Gennaro Crispo, che – rivolgendosi in particolar modo agli studenti ed alle studentesse – ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’amministratore quale simbolo di equilibrio mantenuto grazie soprattutto alla collaborazione con le Forze dell’Ordine e con le realtà associative presenti sul territori, ribadendo il valore insito nell’atto di essere cittadini attivi e responsabili, capaci di costruire una comunità più giusta e solidale senza contemplare la violenza come una forma di giustificazione o rassegnazione alle problematiche più comuni quali solitudine, senso di sfiducia o mancanza di empatia e di ascolto.

Successivamente, è intervenuto anche il parroco delle comunità di Simbario e Brognaturo, padre Jean Pierre Bandoweshe Kayole, portatore del messaggio dell’arcivescovo della diocesi di Catanzaro-Squillace, Claudio Maniago, che, rammaricato per la sua assenza, ha voluto complimentarsi con gli organizzatori per questo evento di profonda umanità, esprimendo vicinanza e preghiera.

Nella cornice di piazza Vittorio Veneto, i partecipanti hanno potuto assistere a una installazione simbolica di forte impatto emotivo. I soci e le socie della Pro Loco hanno rappresentato le principali forme di violenza — fisica, psicologica, economica, sessuale, ambientale, domestica, di genere, razziale, politica — attraverso immagini e scene evocative, invitando tutti a guardare in faccia la realtà e a riconoscere la violenza anche nelle manifestazioni più silenziose. Un momento di grande potenza comunicativa, che ha posto le basi per il tema centrale dell’intera giornata: la consapevolezza come primo passo verso il cambiamento.

Spadola: non restare indifferenti

La marcia è poi proseguita verso Spadola, dove il sindaco Antonio Maria Rosso ha invitato i presenti, e in particolare i giovani a non voltarsi mai dall’altra parte. “Riconoscere la violenza – ha ricordato – significa imparare a vedere oltre le apparenze, ad ascoltare, a comprendere, e soprattutto a non essere indifferenti. L’indifferenza – ha sottolineato – è una forma silenziosa di complicità: il silenzio non protegge nessuno, ma lascia le vittime ancora più sole”. In questa tappa, il dialogo e la riflessione soprattutto visiva – nei riguardi delle forti immagini che sono state magistralmente generate per l’occasione ed esposte come in una mostra a cielo aperto – si sono trasformati in un invito collettivo ad agire, a rompere il silenzio e a scegliere l’empatia come forma di resistenza alla violenza.

Ancora, il contributo dei bambini e dei ragazzi e l’intervento della professoressa Antonietta Tassone, responsabile di plesso per la scuola secondaria di primo grado, che ha ribadito la pregressa intenzione di dedicare tempo ad un evento del genere e la gioia nel ricevere l’invito a partecipare, dalla Pro Loco FutuR’Osa.

Brognaturo: abbattere i muri, costruire la pace

La conclusione del corteo si è svolta a Brognaturo, dove la sindaca Rossana Tassone ha voluto richiamare l’attenzione sull’importanza di scegliere la pace ogni giorno, ricordando che essa non è l’assenza di conflitti, ma la presenza della giustizia, del dialogo e del rispetto reciproco, rivolgendosi in maniera particolare ai più piccini presenti, che hanno dato il loro contribuito recitando delle poesie e cantando delle melodiose canzoncine. Successivo è stato l’intervento del dirigente scolastico Rocco Olivadese, pieno d’orgoglio e di gioia per quanto si è concretizzato prima fra i banchi di scuola e poi per le strade dei tre paesi, ha poi ricordato quanto sia importante il ruolo di insegnati, educatori e amministratori quali fonte di esempio limpido e diretto per le nuove generazioni.

Il momento più simbolico e suggestivo è stato quello in cui i tre sindaci, insieme al dirigente scolastico, hanno abbattuto un grande muro – realizzato in cartone e installato sulle scale del palazzo comunale – sulle note di “Another Brick in the Wall”, un gesto corale che ha rappresentato l’abbattimento delle barriere e la volontà comune di costruire ponti di pace tra le persone e tra i popoli.

A seguire, l’intera comunità — bambini, ragazzi, istituzioni, associazioni e cittadini — si è unita in un emozionante Girotondo della Pace, a suon di musica un grande abbraccio collettivo che ha trasformato la piazza in un simbolo di speranza condivisa. Un momento luminoso, semplice e profondo, che ha ricordato a tutti che la pace si costruisce giorno dopo giorno, con piccoli gesti di gentilezza, ascolto e solidarietà.

I bambini protagonisti del messaggio di non violenza e di pace

Tra i momenti più significativi, la proclamazione dello slogan vincitore del contest #NoViolence, ideato dagli alunni della classe terza “Parla piano, ascolta bene, così la pace si fa insieme!”. Un messaggio tenero ma potentissimo, che racchiude l’essenza dell’intera manifestazione: solo attraverso l’ascolto e il rispetto reciproco si può davvero costruire la pace. Ma rendere ancora più speciale questa prima edizione della Marcia di sensibilizzazione alla Non violenza, la creazione del logo ufficiale nato dall’editing dei disegni opera dei bambini delle scuole primarie. Due opere, scelte per la loro forza espressiva e spontaneità, sono diventate il simbolo dell’evento, indossato con orgoglio da tutti i partecipanti come segno di unità, amore e speranza. Un plauso è stato rivolto ai piccoli artisti e a tutti i bambini che, con la loro creatività, hanno ricordato agli adulti che la pace è un valore che si insegna e si coltiva fin da piccoli.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle Forze dell’Ordine, ai Carabinieri e alla Polizia di Stato di Serra San Bruno, che hanno preso parte alla manifestazione offrendo una testimonianza concreta di vicinanza e sostegno.

Ancora i ringraziamenti doverosi sono giunti all’Autoscuola Carè per aver concesso gratuitamente l’utilizzo dell’autobus che ha accompagnato i bambini dalle scuole di Brognaturo e di Spadola, al punto di ritrovo di Simbario, causa anche il forte vento che non ha aiutato gli spostamenti.

L’evento si è concluso tra applausi, emozione e gratitudine e profonda riflessione. Gli organizzatori hanno espresso profonda soddisfazione per la riuscita di un’iniziativa che ha superato ogni aspettativa, grazie alla collaborazione esemplare tra enti, associazioni, scuole e famiglie, dimostrando che, quando il territorio si unisce, può generare una forza capace di trasformare le idee in azioni concrete.

La speranza condivisa è che questa Marcia di sensibilizzazione alla Non Nonviolenza diventi un appuntamento annuale, sempre più partecipato, per continuare a diffondere, con voce ferma e cuore unito, il messaggio che solo attraverso la solidarietà, l’educazione e il rispetto reciproco si può costruire il futuro. Dunque, che cos’è la pace se non un traguardo da raggiungere attraverso un cammino quotidiano che si percorre insieme, passo dopo passo?