Simbario, Simone Nardi ed il suo puledro sfondano alla 124° edizione di Fieracavalli

di Antonio Franzè – Dal 3 al 6 novembre, nel suo format originale di quattro giorni, si è tenuta a Veronafiere, la 124° edizione di Fieracavalli, una grande manifestazione di caratura internazionale, ricca di eventi, esibizioni, convegni, progetti per il sociale, tutti nel segno della sostenibilità. Ebbene, nelle varie competizioni che si sono via via svolte, Simone Nardi di Simbario ha fatto man bassa di premi, portando un prestigio indiscutibile alla propria azienda – la “Simone Ranch” – ed ai suoi collaboratori diretti e valorizzando altresì, con queste straordinarie affermazioni, non solo il proprio comune, catapultato alla ribalta delle cronache in una kermesse di fama mondiale, ma tutto l’hinterland serrese.

Il puledro di razza Paint di nome Sheza White Cookie, della “Simone Ranch” ha conquistato i seguenti trofei:

Futurity 2022 Paint Horse club Italia

Special Event Open

Amator Yearling Stallion e Grand Champion Special Event Apha Amator 2022.

Lo stallone, infine, che la Simone Ranch ha importato direttamente dagli Stati Uniti, si è posizionato poi al 3° posto nella Special Event Apha Stallion.I proprietari ed i collaboratori della “Simone Ranch” ringraziano gli organizzatori degli eventi e in modo particolare il trainer Damiano Righetti.