Simbario. Ritorno con Catanzaro, la minoranza lascia l’aula: “Sindaco autoritario, la questione andava approfondita”

Consiglio comunale non senza polemiche a Simbario, con in ballo la decisione di tornare con la Provincia di Catanzaro. A spiegare le motivazioni del l’epilogo della seduta è il capogruppo di “Un’altra idea per Simbario” Raffaele Versace, ad avviso del quale, in considerazione della delicatezza della questione, sarebbe stato opportuno un ampio approfondimento.

“Oramai da mesi – premette l’esponente dell’opposizione – le sedute si svolgono nell’ufficio del sindaco, siamo stati pazienti e comprensivi ma considerato che i lavori sono terminati da tempo è ora, anche per via della delicatezza dell’argomento trattato, che il sindaco si adoperi per rendere agibile la sala consiliare”. Entrando nel merito, Versace ribadisce la convinzione secondo cui “una decisione di questo tipo debba essere presa dopo una profonda analisi, dopo aver ascoltato la cittadinanza e non sulla base di chiacchiere da bar. Il sindaco – racconta – ci ha risposto che non ha nessuna intenzione di rinviare la seduta perché ha già ascoltato la cittadinanza e con la solita postura autoritaria ha deciso di agire da solo facendo leva sulla sua maggioranza plebiscitaria di un solo voto”.

Dal punto di vista della minoranza, invece, “esiste la necessità di approfondire la questione”, perché “è giusto che la comunità sia resa consapevole del processo che si vuole portare aventi ed è doveroso che gli amministratori ascoltino le istanze e le riflessioni dei singoli cittadini in seduta pubblica”. Quindi la spiegazione della scelta successiva: “al diniego sul rinvio abbiamo deciso di abbandonare i lavori del Consiglio perché a nostro avviso un passaggio di questo tipo deve essere divulgato e condiviso, non accettiamo assolutamente di decidere per tutti senza aver ascoltato tutti e crediamo che la maggioranza stia facendo un grosso errore di metodo.

La nostra – aggiunge – è stata una richiesta di buon senso e il sindaco ha risposto chiudendosi a riccio nella sua stanza senza preoccuparsi delle conseguenze che il cambio di provincia potrebbe avere”. Non mancano ipotesi e sospetti: “la fretta di decidere sembra quanto meno anomala visto che ancora solo il Comune di Serra San Bruno ha deliberato in questo senso. Ci chiediamo se l’intenzione del nostro sindaco sia veramente frutto della volontà di migliorare le cose come vuole farci credere o se invece, come si vocifera, sia solo un disegno politico personale che passa attraverso la svendita del Comune di Simbario”. Le intenzioni sono chiare: “il nostro è stato un passaggio di responsabilità, di trasparenza e soprattutto di rispetto verso l’intera comunità, pretendiamo che le decisioni siano assunte nell’assoluto interesse dei simbariani e respingiamo con forza qualsiasi operazione predatoria nei confronti dei nostri concittadini”.