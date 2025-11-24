Simbario riapre l’asilo comunale. Crispo: “Si concretizza l’impegno collettivo”

Una data da segnare nel calendario di Simbario. La comunità ha assistito all’inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia, un obiettivo lungamente perseguito e ora finalmente realizzato. “Questo risultato – secondo il sindaco Gennaro Crispo – non è una semplice opera pubblica, ma il frutto di una profonda azione sinergica tra l’Amministrazione locale, la dirigenza scolastica e una cittadinanza che riconosce nell’istruzione il perno dello sviluppo e della coesione sociale”.

Il primo cittadino ha voluto “impiegare le proprie competenze per un progetto a lungo termine orientato al futuro del territorio” perché il suo desiderio, da rappresentante istituzionale e da genitore, è quello di “creare opportunità reali che consentano ai giovani di ideare e costruire il loro avvenire nel luogo in cui sono nati” visto che “molti giovani oggi hanno smarrito il senso di famiglia e delle radici”. L’obiettivo è “edificare qualcosa che li incoraggi a rimanere, a credere di poter crescere, vivere e modellare il loro domani, qui. D’altronde, i nostri nonni e genitori emigrati, per studiare e lavorare altrove, hanno poi deciso di tornare per farci crescere in queste piccole realtà, e noi cercheremo di non deludere le loro aspettative”.

​Insieme ai suoi consiglieri, il sindaco ha “lavorato incessantemente negli ultimi due anni, resistendo a critiche, ostacoli e ai tentativi di sminuire ogni iniziativa a favore della comunità e della cultura”. “L’educazione è la forza trainante della società” hanno infatti ribadito i consiglieri.

​Il percorso verso l’apertura dell’asilo ha ricevuto una spinta decisiva dall’incontro con il dirigente scolastico Rocco Olivadese, che ha subito sostenuto l’idea di ammodernare e rendere più efficiente l’istituto. Ugualmente cruciale è stato il contributo della vicepreside Barbieri, per decenni figura di riferimento per l’Istituto comprensivo di Vallelonga, che continua a dedicare impegno e ardore al miglioramento dei servizi educativi locali. Un ringraziamento speciale è stato inoltre indirizzato alla sindaca di Brognaturo Rossana Tassone e al sindaco di Spadola Antonio Rosso, che hanno riconosciuto la validità del progetto e ne hanno condiviso la finalità: “allestire una scuola pensata per i bambini, ponendoli sempre al centro”.

​I consiglieri comunali hanno quindi espresso piena soddisfazione: “siamo onorati e orgogliosi dei risultati ottenuti per Simbario in questo periodo. Siamo fieri di avere un sindaco in possesso delle qualità necessarie per risollevare la nostra realtà e condurla verso un futuro più promettente”.

​L’inaugurazione della Scuola dell’Infanzia rappresenta non solo un servizio fondamentale per le famiglie, ma un simbolo di rinnovamento e unità. “Un progresso – ha concluso Crispo – che conferma come, quando si uniscono una chiara visione, tenacia e cooperazione, anche i centri più piccoli, possano realizzare iniziative di grande valore”.