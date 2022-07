Simbario, prossimo week-end all’insegna della “Festa della birra”

Prossimo fine settimana all’insegna della musica, dei sorrisi e del divertimento a Simbario, dove sabato 16, a partire dalle ore 20, sono previsti i festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Si parte con musica folk dal vivo e Tarantella no stop per gli appassionati dei balli tradizionali. I fuochi d’artificio renderanno poi più ricco il programma. Il pomeriggio del giorno successivo avranno luogo i giochi popolari, mentre alle 19 spazio agli amanti delle carte con il “Poker Texas Hold’em”. La due giorni sarà contraddistinta dalla “Festa della birra”: i visitatori potranno degustare la “bionda schiumosa” in un clima di entusiasmo e spensieratezza.