Simbario, prossimo fine settimana all’insegna della “Festa della birra”

Partirà sabato 8 luglio, alle ore 20, in piazza Fazzari a Simbario la “Festa della birra”, evento già promosso l’anno scorso e che, in virtù del successo riscosso, viene ripetuto e migliorato. Nella serata di apertura musica folk dal vivo e tarantella allieteranno i partecipanti che potranno degustare panini e grigliata accompagnati da birra alla spina. Gusto, musica, balli tradizionali, socialità e sano divertimento, dunque, saranno protagonisti di un fine settimana nel fresco delle Serre. La domenica sarà invece caratterizzata dal torneo di “Poker Texas Hold’em” nel quale i giovani metteranno alla prova le loro abilità per ottenere il premio finale.