Simbario premiato come Comune virtuoso nella gestione dell’indifferenziato

“Siamo orgogliosi di condividere con tutta la comunità una splendida notizia: il nostro paese è stato premiato come miglior paese della Provincia di Vibo Valentia e riconosciuto da Legambiente come Comune virtuoso nella gestione dell’indifferenziato”.

Il sindaco di Simbario Gennaro Crispo esulta per il risultato raggiunto e sottolinea il valore di “un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione e che appartiene a ciascuno di voi”. In particolare, il primo cittadino ringrazia “i cittadini, che ogni giorno, con senso civico, partecipazione e rispetto delle regole, contribuiscono concretamente a una corretta gestione dei rifiuti e alla tutela dell’ambiente”.

L’obiettivo è stato centrato anche per merito “dell’Ufficio Tecnico” che ha dimostrato “professionalità, impegno costante e cura nel seguire ogni intervento e progetto legato al territorio”. Il sindaco non dimentica “tutti gli operatori, che con dedizione e spirito di servizio lavorano quotidianamente per garantire efficienza, ordine e decoro urbano”.

“Questo importante riconoscimento, tuttavia – rimarca – non significa che non esistano criticità. Purtroppo, a causa del comportamento di qualche incivile, assistiamo ancora all’abbandono di rifiuti e spazzatura che deturpano il decoro urbano e danneggiano l’immagine del nostro paese”.

Proprio per questo “il premio assume un valore ancora più forte: è uno stimolo a fare sempre meglio e un invito a tutti a rispettare e tutelare gli spazi comuni”. “Il nostro paese – conclude – è un bene di tutti e solo con collaborazione, responsabilità e amore per il territorio possiamo mantenerlo bello e accogliente ogni giorno. Continuiamo insieme, con orgoglio, a costruire il futuro della nostra comunità”.