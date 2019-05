Simbario, Ovidio Romano confermato sindaco

Vittoria senza particolari patemi per Ovidio Romano, che supera il suo ex braccio destro Raffaele Versace e si conferma sindaco del piccolo centro delle Serre.

Con due candidati in lista in più rispetto agli avversari, la lista “Orgoglio simbariano” ha preso il largo dopo le battute iniziali distanziando progressivamente “Un’altra idea per Simbario”. Vince, dunque, la continuità con Romano che proseguirà il lavoro intrapreso 5 anni addietro. “Quando si lavora bene – ha commentato Romano a caldo – il risultato c’è. Le priorità saranno perfezionare la raccolta differenziata, migliorare il servizio idrico e ottenere nuovi finanziamenti per la comunità”.

“Orgoglio simbariano” ha ricevuto 409 voti contro i 204 di “Un’altra idea per Simbario”.