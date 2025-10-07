Simbario, Miletta soddisfatta per l’esito elettorale: “Prima donna nelle Serre per consensi ottenuti”

C’è soddisfazione nelle parole di Teresa Miletta per l’esito delle scrutino, che l’ha vista risultare “la prima donna eletta (con maggior numero di preferenze, ndr) del centrodestra nel comprensorio delle Serre vibonesi”, ottenendo “oltre 800 voti nel solo territorio montano su un totale di quasi 1600 preferenze complessive”.

Questi dati vengono interpretati come “un segnale forte e chiaro del territorio” che, a suo avviso, ha “fiducia in una figura professionale, coerente e vicina alla gente”. Il consenso raccolto è stato “determinante” per “la rielezione dell’onorevole Filippo Mancuso, presidente uscente del Consiglio regionale, che ha superato abbondantemente le 12.000 preferenze, anche grazie al consenso ottenuto nei comuni delle Serre”. “Il risultato – conclude Miletta – rafforza la presenza della Lega nel Vibonese e conferma la solidità della leadership di Filippo Mancuso”.