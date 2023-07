Simbario, l’idea vincente della Pro Loco “FutuR’Osa”: unire gastronomia, arte e artigianato per promuovere il territorio [FOTO] 

Mettere insieme le forze per proporre le eccellenze del territorio dimostrando che in questa terra c’è una ricchezza nascosta fatta di saperi, tradizioni, segreti tramandati di generazione in generazione. L’idea vincente della Pro Loco “FutuR’Osa”, sostenuta dal Comune di Simbario, dal Consiglio regionale, dal Gal “Terre vibonesi” e messa in atto grazie ai contatti dell’Epli, rappresenta un esempio di come la sinergia sia la strada da seguire per poter compiere il salto di qualità. Vedere nella stessa piazza specialità gastronomiche (dalla ‘nduja al pane casereccio, dagli ‘nzulli al miele) accanto a prodotti scaturiti dal talento personale (dai quadri agli elaborati artigianali) ha infatti creato un’atmosfera particolare, un clima di festa, in cui il senso di appartenenza alla comunità è stato l’ingrediente principale. Sapori, odori, colori uniti alle sapienti tecniche e all’originale inventiva di chi coltiva la propria passione hanno dato vita ad uno spettacolo capace di far moltiplicare i sorrisi. Alla degustazione dei prodotti tipici narrati e descritti da “chi ha deciso di rimanere e di investire nella propria terra” si è dunque aggiunta la dimostrazione sul campo delle doti di artisti ed artigiani, mentre i più piccini si sono dilettati con il trucca bimbi ed i gonfiabili. Ad allietare la serata, infine, la musica di Radio Serra.