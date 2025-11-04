Simbario “In Gioco…”: il calcio balilla diventa arte e cultura di comunità

Un biliardino, un bar di paese e un’idea semplice ma potente: trasformare il gioco in cultura e il divertimento in occasione di incontro. È questo lo spirito di “In Gioco. Storie di sfide, mani e relazioni”, l’evento che si terrà il 15 novembre alle ore 17 presso il Bar Nardi, sito in corso G.B. Ceraso, a Simbario, promosso dalla Pro Loco Futur’osa Simbario Aps. Il progetto nasce in collaborazione con la realtà “Calliope Uno sguardo sull’arte” con la presenza della storica dell’arte Maria De Giorgio, e dal forte desiderio di rivalutare i luoghi quotidiani di aggregazione – come il bar – trasformandoli in spazi di riflessione e creatività condivisa.



Il protagonista, il calcio balilla, diventa simbolo di socialità popolare e metafora delle relazioni umane: tra collaborazione e competizione, gioco di squadra e identità collettiva. L’iniziativa si articolerà in tre momenti principali. Il primo vedrà una conferenza partecipata dal titolo “Il gioco che unisce”, che aprirà l’incontro con un racconto visivo sulla storia del biliardino, dalla sua invenzione al suo valore sociale. I partecipanti saranno coinvolti in un dialogo attivo attraverso domande e riflessioni che diventeranno parte di un racconto collettivo. Successivamente, vi sarà “Dal bar all’opera contemporanea”, la seconda sezione che collegherà il tema del gioco all’arte, con riferimenti a Cattelan, Haring, Boccioni, Calder e Pistoletto, mostrando come il gesto ludico possa diventare linguaggio estetico e simbolo di relazione. Infine, l’ultima parte denominata “La sfida e la memoria” vedrà i partecipanti cimentarsi in un minitorneo di calcio balilla, accompagnato da un reportage fotografico. Le immagini e i testi prodotti durante l’evento daranno vita alla mostra diffusa “Volti in gioco”, in programma in un secondo momento e con l’intento di rendere questo primo evento, continuativo. Obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere la popolazione giovanile di ogni genere facendo riconoscere i luoghi informali come spazi di cultura rafforzando il senso di comunità e appartenenza del piccolo paese montano. “In Gioco” è solo il primo passo di un percorso più ampio dedicato ai “Luoghi del gioco e della relazione nei piccoli centri”, con l’intento di costruire una mappa partecipata della memoria e della socialità di Simbario.

Dunque, anche un semplice calcio balilla, in un freddo pomeriggio d’inverno, può raccontare la bellezza dell’incontro, del gioco e delle storie condivise. L’incontro culminerà con un succulento aperitivo a base di prodotti tipici della tradizione …ma anche della modernità.