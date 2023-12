Simbario, il “Primo Natale” della Pro Loco FutuR’Osa

All’insegna delle tradizioni ma anche dell’innovazione ecco che, con l’arrivo del mese di dicembre, fremono i preparativi per i numerosi eventi firmati Pro Loco FutuR’Osa di Simbario. Si dà inizio alla lunga lista di appuntamenti nel giorno dedicato all’Immacolata, con l’iniziativa di illuminare il percorso della processione con i tradizionali “Luminari”, grandi fuochi anticamente accesi per far luce al passaggio del simulacro della Vergine che fa ritorno a Casa Andreacchi, sua dimora, ma anche che simboleggiano la fiamma ardente della fede dei simbariani stessi.

Mercoledì 13 dicembre, al termine della Liturgia in onore di Santa Lucia, ci sarà l’inaugurazione e la Benedizione della Natività a grandezza naturale sito in piazza Fazzari: sagome stilizzate rappresentanti la scena più antica del mondo saranno protagoniste di tutto il periodo natalizio, grazie alla generosa partecipazione di tutte le attività commerciali simbariane e limitrofi.

Si proseguirà nel tardo pomeriggio di sabato 16 dicembre, alle ore 19, con l’inaugurazione e la Benedizione del Presepe nella sede della Pro Loco, sita a Palazzo Bertucci. Seconda edizione del Presepe dedicato a San Francesco d’Assisi, nell’anno del suo 800° Anniversario, che vedrà il visitatore stesso protagonista di esso: potrà percorrere le vie dei pastori e immedesimarsi in essi, raggiungendo il bambino di Betlemme.

Nei giorni che andranno dal 18 al 22 dicembre – dalle ore 18 alle 19:30 – si darà spazio alla “Casa di Babbo Natale”, nei locali della sede stessa, dove ogni giorno Babbo Natale ed i suoi aiutanti accoglieranno i bambini per ricevere le loro letterine ed intrattenerli in Laboratori, Canti e giochi a tema natalizio.

Il 20 dicembre, alle ore 21, sarà la volta di “ E ‘na vota… mo’ vu cuntu! ”, spettacolo a tema natalizio interpretato da Vincenzo Mercurio – artista originario di Simbario – con Nando Brusco. Canti, poesie e suoni tradizionali prenderanno forma nel suggestivo sfondo della Chiesa Matrice Trasfigurazione NSGC, in piazza Vittorio Veneto.

Il 23 dicembre, alle ore 21 – sempre presso la Chiesa Matrice – si terrà il Concerto di Natale a cura del Coro parrocchiale Trasfigurazione NSGC: un momento di preghiera e di riflessione, animato dal canto, in preparazione all’arrivo del Messia.

Il 26 dicembre prenderà vita, per la strada principale del paese e con termine in piazza Fazzari, la Natività Vivente: una maniera sentita per poter rivivere quel momento carico di pathos, per tutti.

Lungo tutto il periodo natalizio, sarà aperto il Contest “L’albero Messaggero”: i partecipanti saranno invitati ad addobbare un albero di Natale, in modo che sia esso portatore e divulgatore di un “Messaggio” importante o di un tema nobile. Una giuria si riunirà al termine degli eventi, per valutare quale tra i Messaggi/Temi proposti sarà il vincitore.

Si chiuderà in bellezza, il 30 dicembre, nei locali della Casa Canonica, con una grande tombolata ricca di premi e divertimento.

Direttivo e staff della Pro Loco FutuR’Osa invitano calorosamente a prendere parte alle belle iniziative del periodo natalizio, augurando tanta gioia e serenità.