Simbario, il nuovo sindaco è Gennaro Crispo: i particolari dello scrutinio

Una lunga, estenuante corsa sul filo di lana che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la popolazione e che si è conclusa solo al fotofinish (303 a 302). L’incertezza che ha contraddistinto gli ultimi giorni è svanita solo all’ultimo secondo consegnando una sofferta vittoria a Gennaro Crispo che, pur con tre candidati in meno rispetto a Raffaele Versace, è riuscito a realizzare il colpo di reni finale. Particolare ed intenso – ma senza momenti di eccessiva tensione – lo scrutinio che ha visto prevalere nella sezione n. 1 la lista “Un’altra idea per Simbario” e nella sezione n. 2 la lista “Cambiamo Simbario”. Da non escludere, però, la presentazione di un ricorso.

Simbario, a modo suo, volta pagina al termine di una sfida che era sembrata strana sin dall’inizio: Crispo si era dimesso qualche mese fa da vicesindaco tentando l’upgrade, Versace dopo essere stato all’opposizione si era ritrovato con il (presunto) sostegno del sindaco uscente Ovidio Romano. In questo contesto e considerato il ruolo numerico delle singole famiglie, va interpretato l’effetto avuto sull’opinione pubblica locale dal rimescolamento di carte.

Da segnalare le preferenze ottenute da Bruno Vilone (104) nella maggioranza e Raffaele Zaffino (70) nella minoranza. Proprio Vilone dovrebbe rivestire la carica di vicesindaco.

Per il nuovo primo cittadino non c’è tempo da perdere, va avviato subito il lavoro per il rafforzamento del processo di sviluppo. Il primo passo sarà la composizione della Giunta cercando di mantenere la compattezza del gruppo. Per realizzare il suo programma, Crispo punterà sull’ascolto e sull’azione condivisa, sull’impegno quotidiano e sulle competenze della squadra che lo sostiene. “Occorre costruire – ha infatti spiegato nella fase elettorale – nuovi orizzonti per un paese, una comunità che ha bisogno di essere capita, di aiuto, di sostegno fisico e morale e di tanta abnegazione per far sì che il pregiudizio distruttivo non possa mai intralciare la strada per il cambiamento”. Ora sarà il momento della messa alla prova: Simbario attende un cambio di passo è risposte concrete.