Simbario. Gioia, colori e divertimento per i bambini nel giorno di Carnevale

* di Maria Teresa Marafioti – Una festa davvero riuscita quella del Carnevale, organizzata dal Conad Garden di Simbario, con la partecipazione di Virtual Party. Molti bambini sono accorsi sotto la guida attenta dei loro genitori, che hanno colto l’occasione per regalare un momento di spensieratezza ed allegria ai propri figli, soprattutto in un momento non facile, del quale si percepisce quotidianamente il dramma e la tensione, che s’innesta al culmine di una fase storica-sociale particolare. È stata data ai bambini la possibilità di vivere appieno questa festa consentendo loro sfogare la loro libertà e voglia di giocare, gridare, saltare, divertirsi.

Tutte le “mascherine” partecipanti all’evento hanno avuto in regalo una medaglia, come premio di partecipazione, mentre le tre maschere ritenute più belle hanno ricevuto in dono un trofeo consistente in una maschera di carnevale di colore oro, argento e bronzo.

Sul gradino più alto del podio è salita una bambina che indossava un bellissimo abito da damigella rinascimentale, al secondo posto si è classificato un bambino vestito da gnomo, la terza piazza è andata ad una bambina vestita da Harry Potter.

“Abbiamo così regalato – hanno commentato i promotori – una giornata ricca di colori, musica, divertimento e felicità ai più piccoli, com’è giusto che avvenga di Carnevale. Ringraziamo i partecipanti per aver contribuito alla riuscita dell’evento ed invitiamo tutti alle prossime iniziative che verranno organizzate in futuro”.